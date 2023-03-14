Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil: Amacımız ittifakı dağıtmak değil, AKP ve MHP’yi geriletmek

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) arasındaki milletvekilliği liste müzakereleri gündemde geniş yer tutuyor.

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü (TİP) Sera Kadıgil, Youtube'da Gerçek Gündem TV'de, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu'nun sorularını yanıtladı. Kadıgil, TİP'e yöneltilen eleştirileri, HDP ile yaşanan liste anlaşmazlığını ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki tutumlarını Gerçek Gündem'e anlattı.

TİP, EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NDAN AYRILIYOR MU?

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, partisinin Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan ayrılacağı yönündeki söylentilere şu yanıtı verdi: “Bunun cevabı koca bir hayır. Parti Meclisi açıklamamızdan sonra haksız bazı yorumlar yapıldı. Bir kısmını yine anlayabiliyorum. Çok ciddi bir kafa karışıklığı var ki bu açıklamayı yapmak da sanırım elzem oldu.”

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI SEÇİMLERE ORTAK LİSTE İLE Mİ GİRECEK?

Partisinin seçimlere kendi ismi ile katılma isteğinin gerekçelerini açıklayan Kadıgil şu bilgileri verdi:

“Ben seçim hukukçusuyum. Partide bu konuda uzun yıllardır çalışan arkadaşlarım var. Mevcut sistemde TİP'in 81 ilin 81'inde de HDP ile rekabet halinde seçime girmesi hepimiz için bir felaket sonucu doğurur. HDP'nin istediği modelde şu deniliyor: İttifak olmasın, seçime giderken, 81 ilin 81'inde de tek partinin, tek listeleriyle seçime gidelim. HDP'nin fikrine göre bu şekilde seçime gitmek daha çok milletvekili kazandıracak.

Bizim önerdiğimiz modelde ise şu var: 81 ilin 81'inde de yarışmak elbette ki akıl karı değil. Hiçbir ittifak için bu sistemde akıl karı değil. İttifak Yasası değiştirilmeden önce milletvekilleri ittifakın aldığı oy oranına göre dağıtılıyordu. Geldiğimiz noktada her parti aldığı oy oranına göre milletvekili çıkaracak. Bu tabloda da bizim zaten hiç olmadığımız bir yerde seçime girip, HDP ve hatta CHP'ye vekil kaybettirmemizin ne gibi bir mantığı olabilir? Dün girmedik siyasete. Türkiye İşçi Partisi'nin ya da Türkiye İşçi Partililerin böyle bir sorumsuzluğa "İlla bu parti her yerde seçime girecek" diye kapı açabileceğini kim hangi veriye dayanarak söyleyebilir. Biz bunu söylemiyoruz…

… Öbür tarafta gerçekten stratejik iller var. Konya; HDP'nin orada 50 bin oyu var. Vekil çıkartmak için 85 bin-95 bin arasında oya ulaşılması gerekiyor. Muğla'da HDP'nin milletvekili yok ama 40 bin oyu var. Böyle yerleri tespit edelim. Ve diyoruz ki buraların bazılarında en işimize gelecek şekilde seçime girelim. Farzı mahal olarak şu an konuştuğumuz için söylüyorum: Muğla üzerinden örnek vermeye devam edeceğim. TİP'in de Muğla'da karşılığı var. TİP bu karşılığı HDP tabanından almıyor. Elimizde anketler var.”

TİP, AĞIRLIKLI OLARAK HDP'DEN Mİ OY ALIYOR?

Türkiye İşçi Partisi’nin oylarını HDP’den aldığı iddialarının doğru olmadığını, ağırlıklı olarak daha önce oy vermeyen insanlardan destek aldıklarını belirten Sera Kadıgil, “Bunu büyük bir özgüvenle söylüyorum. CHP'den gelen oyumuz HDP'den fazladır. Daha önce oy vermedim diyen insanlar asıl çoğunluğu oluşturuyor. CHP'nin bir vekilinin AKP'ye gitmesi durumunu da değerlendirmek zorundayız. Çünkü, bizim bir tarihsel sorumluluğumuz var. AKP ve MHP'yi minimum sandalyeye sıkıştırmak.” diye konuştu.

‘HAZİNE YARDIMI ALMAK İSTİYOR’ İDDİASI

Kadıgil, HDP’li Saruhan Oluç’un “TİP’in Hazine yardımı almak istediği yönündeki iddialarına ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: “Saruhan Bey bize haksızlığa varacak bir açıklama yapmaz. Şirin Hanım soruyor orada. Bunun üzerine Saruhan Bey cevap veriyor. Biz bu parayı da istiyor olabiliriz. Bunda hiçbir gayri meşruluk yok. TİP sadece üyelerin bağışlarıyla bugünlere gelen bir parti. Bu olurken Hazine yardımı alan partiler milyonlarca lira alıyor. Biz 3-5 kuruş fazla para alacağız diye bile isteye sandalye sayısına zarar verecek insanlar değiliz.”

HDP İLE MİLLETVEKİLLİĞİ PAZARLIĞI YAPILDI MI?

“HDP ile TİP arasında milletvekili pazarlığı yapıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kadıgil, “Bir kere bile böyle bir cümle ağzımızdan çıkmadı. Bir tane HDP yöneticisi arkadaşım bile aksini söyleyemez. Çünkü böyle bir şey olmadı. En çok üzüldüğüm kısmı bu. Elbette HDP'li arkadaşlarımızdan duymuyoruz bunları. Şöyle yorumlar oluyor: "Bizimkiler 10 vermiş, bunlar şu kadar istiyor. O yüzden böyle ortalığı karıştırıyorlar." Hiç böyle bir şey yok. HDP'nin belirlediği formülle seçime gittiğimiz senaryoda bizim nereden, nasıl, ne şekilde temsil edileceğimiz konusunda en küçük bir fikrim yok. Hiç konuşamadık, hiç konuşulmayan bir konu bizim aramızda. O yüzden bu kadar haksızca yorumlar yapılmaması gerekiyor” dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI DESTEKLENECEK Mİ?

Kadıgil, “TİP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek verecek mi” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“5 yıldır aynı şeyi söylüyoruz. Çoklu adayla gitmeyi denedik. Yeterince iyi gitmedi o süreç. Yeterince iyi gitmiş olsa başımızda hala Recep Tayyip Erdoğan diye biri oturuyor olmazdı. İlkelerde ortaklaşılmış tek adayda, ilk turda bu seçimin bitmesi gerektiğini 5 senedir söylüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun adaylığından önce de aynı şeyi söylüyorduk, şimdi de söylüyoruz. Bu ilkelerde ortaklaşılabilecek bir isim olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendini ortaya koymasını umutla bekliyoruz. Öyle olacağını umut ediyoruz. Parti Meclisi'ni topladığımızda HDP ile omuz hizasında ilişki, üstten bakmadan, yüksek oy oranına güvenip bir yerde kabadayılık yapmadan gerçek bir muhatap alıp hem HDP ile hem de diğer toplum kesimleriyle ilişki kurduğunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu isim olabileceğine dair ortaklaştık. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplantısında bu görüşü masaya götüreceğiz.”

DEPREM BÖLGESİ İZLENİMLERİ

Programda, deprem bölgesine ilişkin izlenimlerini de aktaran Sera Kadıgil, “37. gün bugün. İçişleri Bakanı çıkıp iki gün önce kahvaltılık ve naylon terlik çağrısı yaptı. Süleyman Soylu bile 'iyi şeyler oluyor' diyemiyor şu an. Aradan 37 gün geçti, 115 milyar lira para toplandı. İnanılmaz şeyler yürütüldü. Hafriyat ihaleleri, konut ihaleleri yapılırken, büyük ihaleler peş peşe sıralanırken depremzedeler naylon terliğe muhtaç durumda” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem