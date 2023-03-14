HDP'nin B planına Demirtaş'tan destek: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kapanması haline partisinin hazırladığı B planına destek verdi. Demirtaş, Yeşil ve Sol Parti'nin logosunu paylaşarak "Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak" dedi.

HDP'nin B planına Demirtaş'tan destek: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılması durumda Yeşil ve Sol Parti'den seçime girmesine ilişkin olarak tweet attı.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, partinin logosunu paylaşarak "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak :) Haydi arkadaşlar, elden ele… @YesillerSol" dedi. 

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