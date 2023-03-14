HDP'nin B planına Demirtaş'tan destek: Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılması durumda Yeşil ve Sol Parti'den seçime girmesine ilişkin olarak tweet attı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, partinin logosunu paylaşarak "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak :) Haydi arkadaşlar, elden ele… @YesillerSol" dedi.