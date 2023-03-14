Kılıçdaroğlu: 'Sınırı her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye sınırında yaptığı açıklamalarında ardından sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

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Kılıçdaroğlu: 'Sınırı her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım'

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki Suriye sınırında açıklamalarda bulundu. 

Açıklamalarında göçmen sorununa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sonrasında sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. 

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"SOKAKLARIMIZI SAHİPLERİNE GERİ VERMEK ZORUNDAYIZ"

"Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek" diyen Kılıçdaroğlu, "Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu paylaşımlarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.

İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.

Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım."

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