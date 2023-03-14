HÜDA-Par'a Barzani'nin danışmanından ziyaret

AKP ile ittifak pazarlığı yapan HÜDA-PAR’ı, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin danışmanı Dara Bilek ziyaret etti.

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HÜDA-Par'a Barzani'nin danışmanından ziyaret

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a ve beraberindeki polisleri katleden ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak tanımayan HÜDA-PAR’ı IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürd Demokrat Partisi Başkanı Raşit Akıncı ziyaret etti.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

HÜDA-PAR, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. 14 Mayıs’taki seçimler için tebrik aldıklarını belirten partinin paylaşımları şöyle:

“Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Yılmaz, GİK Üyemiz Vedat Turgut ve Diyarbakır İl Başkanımız Faruk Dinç, Partimizi ziyaret eden; Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin danışmanı Dara Bilek ve Kürd Demokrat Partisi Başkanı Raşit Akıncı’yı kabul etti.Ziyarette; HÜDA PAR’ın siyasi duruşu ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı. Partimizin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlere katılması nedeniyle tebrik ve başarı dileklerini ilettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı partimiz adına teşekkür ederiz.”

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