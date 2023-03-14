Kılıçdaroğlu, Suriye sınırında: Ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ile yıkılan afet bölgesi Hatay'a gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu; Millet Buluşması sonrasında Hatay'ın Kuşaklı ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada Türkiye'de artan kaçak göçmen sayısına dikkat çekerek sınır güvenliğine vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

KENDİ ÜLKEMİZDE ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTİYORUZ

Buraya iki nedenle geldim. Arkamda gördüğünüz Suriye sınırı. Bu necip milletin alına kara leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde anavatanlarına göndereceğiz. Türkiye'yi Akdeniz'in en güçlü lider ülkesi hale getireceğiz. İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye yani İran'a iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isterim.

Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz.

EGEMENLİK SINIRLARIMIZI KORUMAK DA BİZİM NAMUS BORCUMUZDUR

İkinci konu; defalarca söyledim, bütün sınır kapılarında yazar, 'Hudut namustur' der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi egemenlik sınırlarının belirlendiği alan olmasıdır. Hudut çizgilerinin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumak da namus borcumuzdur. Yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızda kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız, her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim.