Cumhur İttifakı'nda 'manifesto' hazırlığı: HÜDA PAR tartışmalarını gidermek için...

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına katılan tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, seçim ittifakları ile ilgili tartışmalı başlıklar için önemli kulis bilgilerini açıkladı.

HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılımı konusunda kamuoyunda yaşanan tartışmaları giderebilmek için manifesto hazırlığı olduğunu dile getirdi.

HÜDA PAR'A MHP NE DİYECEK?

HÜDA PAR’A MHP ne diyecek? sorusuna da yanıt veren Deniz Gürel, “Cumhur İttifakı’nın kuruluş döneminde Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli arasında birlikte imzaladıkları bir Cumhur İttifakı protokolü var. Çok zaman geçtiği için zaman zaman hatırlamayabiliyoruz. Buna benzer bir protokol yapılacak. Tabii HÜDA PAR’ın katılmasıyla ilgili MHP’nin nasıl bir tepki göstereceği merak ediliyor. MHP kulislerine baktım, MHP’de durum nedir diye. MHP’deki tavır şu; ‘2018’den önce oluşturuldu. MHP bunun miladı olarak 7 Ağustos Yenikapı Ruhu olarak nitelendirilen mitingi koyuyor. 2018 öncesinde Cumhur İttifakı’nın ilkesel metni var diyor MHP. O protokol yeterli bir protokoldür. Cumhur İttifakı’nı oluşturan ve onu ifade eden siyasi düşünceler neyse biz hala aynı noktayız. Bu düşünceye sahip olan partilerde Cumhur İttifakı’nda yer alarak; Cumhur İttifakı’nı destekleyebilirler” dedi.

"CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRME MOTİVASYONU VAR"

Üçlü ittifakın 2021 yılında gündeme geldiğini belirten Deniz Gürel, “O dönem DEVA Partisi buna uzak kalmıştı ama gelinen noktada Karamollaoğlu üçlü ittifak fikrini atmış olsa da DEVA Partisi’nden ana motivasyon kendi logosuyla, Gelecekte ise CHP listelerinden seçime girme motivasyonu var” ifadelerini kullandı.

Deniz Gürel, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“PKK bütün Kürt muhalefetini silahlarıyla yok etmiştir. Türkiye’de o coğrafyadaki insanların PKK ve HDP dışında siyaset yapmasına izin verilmemiştir. HÜDA PAR’da bir şekilde çıkmış ve siyaset üretiyor”

"Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sadece HDP’ye değil seçime girmeye hak kazanan partilerin büyük bölümüne olacak. HDP süreci için böyle bir ziyaret fotoğrafını bu hafta içi değil, önümüzdeki haftaya bırakacaklar"

"YENİDEN REFAH PARTİSİ KURMAYLARINDA 'İTTİFAK'A GİRMEYELİM' DÜŞÜNCESİ VAR"

"Yeniden Refah Partisi’nin bazı kurmaylarında ‘İttifak’a girmeyelim’ düşüncesi var. Muhalif motivasyonun HDP’yi Kılıçdaroğlu’na destek vermeye ittiği, açık kanalların buraya yönlendirdiğini söyleyebilirim."

"CHP’lilerin ortak görüşü ‘Sadece “Erdoğan gitsin”le kazanamayız, iyi yönetebileceğimizi vatandaşa göstermeliyiz’ düşüncesi var. Cumhur İttifakı’nda ‘Biz işimize bakalım, depremin yaralarını saralım, siyasi tartışmalara girmeyelim’ düşüncesi hakim"