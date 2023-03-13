ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Oyumuz yüzde 16'larda

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nin oluşturduğu, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin ayrıldığı ‘Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ATATÜRK KALKSA GELSE: Türkiye'de siyasette farklı rüzgarlar esiyor. Bir kişiyi 3 farklı partide görebiliyoruz. Ben akademisyenim. Öğrencilerimiz 'siyaset bu mu' diyor. Kendi kendime söz verdim. Siyasette Sinan Oğan'ın omurgalı duruşu olacak. Yıllardır bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmayabilirdik. Bize pek çok teklif geldi. Elimizin tersiyle ittik. Türk milliyetçileri, Atatürkçüleri aday çıkarsın dedik, sözümüzü yerine getirdik. Türkiye'de büyük bir kitleyi temsil ediyor Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler. CHP de kendisini Atatürk'ün çizgisinde görme hakkına sahiptir. Ama Mustafa Kemal Atatürk bugün kalksa gelse 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' demez. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi, kurucu unsur Türkçülükle, bölücü unsur Kürtçülüğü bir kefeye koydu. Sayın Erdoğan kızılhurmacıdır, kızılelmacı olamaz.

'DERSİM' DİYEN BİRİNDEN ZAFER PARTİSİ HAZETMEZ: Bizim Muharrem İnce'nin hareketiyle benzerliğimiz yok. Biz Ümit hocamla beraber ta ASAM'ın başkanı iken beraber çalışıyorduk. İkimiz de MHP milletvekiliyiz, genel başkan adayıyız. Biz bu işlere ilk başladığımızda Ümit Bey'le oturduk, bugünün adımlarını 6 ay önce konuştuk. Ondan sonra farklı gelişmeler oldu. Mansur Bey, Muharrem Bey meselesi konuştu. Çünkü maya tutmazdı. Mansur Bey aday olsaydı keşke. Biz aday olmayacağını biliyorduk. Muharrem Bey 'bana Türkçülükle de Kürtçülükle de gelmeyin' dedi. 'Dersim' diyen birinden Zafer Partisi hazzetmez. Bizim de Ata İttiakı olarak müzakere ettiğimiz birçok parti var. Muharrem Bey'le de müzakere yapılır. Belki ikna edilir. Muharrem Bey'le müzakereyi sadece cumhurbaşkanı boyutuyla düşünmemek lazım.

HÜDA PAR'IN HDP'DEN HİÇBİR FARKI YOK: 2500 adet sorgu kaseti bugün devletin elinde. 2000 öncesine kadar HÜDA PAR'ın işkence sorguları var. HÜDA PAR'la HDP'yi de farklı görmüyorum. Cumhur İttifakı'nın içinde olan Türk milliyetçisi kardeşlerime sesleniyorum, HÜDA PAR, Türkiye'nin PKK'lılara tazminat ödemesini söylüyor. Dersim diyor, Türkiye Kürdistanı kuruyor. Benim bir ülküdaşım, milliyetçiyim diyen, Türklüğü anayasadan çıkaracağız, iki milletli bir yapıya geçireceğiz diyen. HDP'nin HÜDA PAR'dan, HÜDA PAR'ın HDP'den hiçbir farkı yok. HÜDA PAR'la yanyana durmaz Türk milliyetçisi. Vatansever olup da MHP'ye, İYİ Parti'ye oy vermemiş insanlar diyor ki, 'HÜDA PAR ile HDP arasında sıkışmıştık, gönül rahatlığıyla size oyumu vereceğim' diyor. İnsanlar Ata İttifakı'nı bir sigorta olarak görüyor. İnsanlar diyor ki bize 'Siz Türk milletinin sigortasısınız. Siz mutlaka olmalısınız'. Yeşiller Partisi üyesinden tutun da Liberal Parti'ye kadar 'Biz sizinle aynı görüşte değiliz ama siz olmalısınız' diyor. 22 Mart'ta imza süreci başlıyor. E-devletten açmadılar imzayı. Gidip ilçe seçim kurullarına imza vermemiz gerekiyor.

13 MİLYONU SÖKÜP ATINCA: 13 milyon ne idüğü belirsiz bir sürü insan var, içinde iyi insanlar da var. Kiraların artması ondandır. 13 milyonu söküp alınca trafik rahatlayacak, kaçakçılık azalacak, kiralar düşecek. Sayın Özdağ'ın dediği sadece bu değil. Sayın Özdağ'la Konya'daki tarım fuarına gidiyoruz. Her yere beton dökmeyle olmaz. Bu iktidar hala akıllanmış değil. Tarım alanlarına konut yapacağım diyor. İstediğin kadar kolon at, kazık çak, dere yatağına yapılan bina yıkılmış. TOKİ binaları arazi değerinin düşük olduğu yere yapılmış, aslında doğru yer orası. Bizim depremle ilgili, ekonomiyle ilgili çok ciddi politikalarımız var. Ciddi kadrolarımız var. Likayaktsizlik sebebiyle kendi alanında iş bulamayan pırlanta gibi gençlerimiz var.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KADIN OLACAK: Bu iktidarın gençlere ve kadınlara sunacağı bir şey yok. Biz mesela Cumhurbaşkanı yardımcımızı kadın atayacağız. İsimlendirmeye girmeyeceğim. İttifak olarak daha da genişleme durumumuz var. İsim vermeyeyim. 1 hafta sonra istediğiniz ismi verebilirim. İktidarın veya muhalefetin hemen üzerlerine gitmesini istemiyoruz. Bir defa kadın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İki çok genç arkadaşımız Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Tabii ki 18 yaşında değil. Bu kadro dünyayı, dış politakayı, yabancı dili biliyor.

HÜDA PAR'I ORAYA TESADÜFEN YERLEŞTİRMEDİLER: Şu ana kadar çizdiğimiz çizgi hep devlet adamı politikasıdır. Türkiye'de en çok sıkıntısı çekilen konu; devlet adamı yok. Başbuğ Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan devlet adamıydı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2 sene önce dinleseniz başka, şimdi dinleseniz başka görürsünüz. Türkiye 'de oyun oynanıyor. Bölücü siyaseti bir oraya, bir buraya yerleştirdiler. Bizim burada sigorta olmamızın çok ehemmiyeti var. HÜDA PAR'ın oraya tesadüfen yerleştirdikleri kanaatinde değilim. Bütün bunların temelinde Büyük Ortadoğu Projesi, Suriye'nin kuzeyinde o yapılanma var. Demokrasiye inanıyorsak, çok adaylı yarışa da inanmalıyız. Efendi aday olmayın niye şurayı böleceksiniz doğru yaklaşım değil. 2018 seçiminde yenilginin sebebi o değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesaplarına bir bakın, adayı bir kez paylaşmış mı?

İKİNCİ TUR: Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 20 ile başladı. Şimdi yüzde 40'larda. Biz evvelsi gün çıktık, şu anda yüzde 16'larda gözüküyoruz. Bizim verilerimiz, dayandığımız seçmen kitlesi tabanı kendisini vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi olduğunu, HÜDA PAR ve HDP arasında kalmak istemeyen kitleyi hesaba katınız. Ayağa yere basan siyasetçiyim. Biz kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum. Kalamadığımız takdirde bakacağız. HDP'nin, HÜDA PAR'ın kimi esir aldığına bakacağız. Hayat felsefemize kim cevap veriyorsa oturup onu konuşacağız. Temel felsefemiz bu ülkenin birliği bütünlüğüdür. Türkiye'nin gerçek sigortasının ne demek olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah.