Memleket Partisi'nden dans kararı

Memleket Partisi, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiler alan “İnce dansı” videolarına karşı harekete geçti.

Memleket Partisi'nden dans kararı

Memleket Partisi İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı’nın yayınlayıp tepkiler üzerine sildiği “İnce Dansı” videosunun ardından Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik imzasıyla, parti teşkilatlarına bir genelge gönderildi.

YASAKLANDI

İl ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgeyle parti üyelerinin sosyal medyada “İnce dansı” videosu yayınlaması yasaklandı.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen dans videoları ile ilgili olarak il ve ilçe yöneticilerinin dans paylaşımı yapmaları kesinlikle yasaklanmış olup; bu hususta tüm örgüt yöbneticilerinin ivedilikle uyarılması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ancak gençlerin bu dansı yapmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu hususta gereğinin yapılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

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