Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'na destek verdi: Duman da yaş mama konusunda Şero ile aynı fikirde

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin kedisi duman ile video paylaşarak Kılıçdaroğlu'nun yaş mama vaadine destek verdi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin maskotu Şero ile bir fotoğrafını paylaşarak "iktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım" demişti. 

Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek geldi. Karamollaoğlu, partisinin kedisi Duman ile videosunu paylaşarak "Sayın Kılıçdaroğlu tanıştırayım; bu da bizim Duman :) Siyasetle pek ilgisi yok ama yaş mama konusunda Şero ile aynı fikirde olduğunu düşünüyorum" dedi. 

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