İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, kaza geçirdi: Aracı ters döndü

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kaza geçirdi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, kaza geçirdi: Aracı ters döndü

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında, araç ters döndü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ben-Gvir'in Remle kentindeki kaza sonucu yaralandığı ve tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Durumunun ciddi olmadığı aktarılan Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Kaynak: AA

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