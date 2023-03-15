Diyanet hazırladı: Gizli Tarikatlar Raporu'nda dikkat çeken HÜDA PAR detayı

Diyanet'in hazırladığı gizli tarikatlar raporunda, Hizbullah'ın varlık nedeni olarak, "laik rejime karşı mücadele" gösterilirken, örgütün, "propaganda" alanının daha iyi olduğu gerekçesiyle HÜDA PAR'ı kurduğu belirtildi.

Terör örgütü Hizbullah ile ilişkili HÜDA PAR, 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. AKP ve HÜDA PAR arasında da görüşmeler yapıldı.

Hizbullah ve HÜDA PAR’ın Diyanet’in hazırladığı ve gizli tarikatlar raporu olarak bilinen, “Dini-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dini-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” raporunda yer aldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre, raporun, “Mustazaflar Hareketi (Hizbullah)” başlığında yer alan bilgilerde, Hüseyin Velioğlu’nun kurucusu olduğu örgüt, 1991-2001 arasında şiddete başvurarak illegal kimliğe büründü. Beykoz Operasyonu sonucu dağıtılan, ancak 2004’te Mustazaflarla Dayanışma Derneği’nin kurulmasıyla toplandığı belirtilen örgütün, devleti “tağuti” (hak yoldan saptıran) ve “darülharp” (İslamlaştırılması gereken savaş alanı) kabul ettiği, derneğin ise 2012’de Hizbullah’ın devamı olduğu gerekçesiyle kapatıldığı kaydedildi.

Raporda, derneğin kapatılmasının ardından, “propaganda imkânının daha iyi olduğu” gerekçesiyle HÜDA PAR’ın kurulduğu aktarıldı.

Raporda, “Gayri İslami, laik, Kemalist zulüm rejimine karşı mücadeleyi varlık nedeni gördüğü” vurgulanan örgütün, “ümmetçi fikirleri olduğu, Kürtçenin resmi dil olmasını savunduğu, İslam’ın hâkim olmadığı tüm rejim ve yönetimleri gayri İslami kabul ettiği, yüze ulaşan sayıda dernekleri bulunduğu” kaydedildi.