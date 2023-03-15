Binali Yıldırım'ın acı günü
AKP Genel Başkanvekili ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti.
AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetti.
Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.
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