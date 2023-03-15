Gazeteciler Fıstık ve Buz, Naci İnci’nin şikayeti üzerine hakim karşısında
Gazeteciler Fırat Fıstık ve Ozan Buz, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin şikayeti üzerine “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Gazeteciler Fırat Fıstık ve Ozan Buz'un, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin şikayeti üzerine “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 2. duruşması görülüyor.
Suçlama konusu yapılan Gerçek Gündem’de yayımlanan haberde, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Naci İnci’nin şikayeti üzerine gözaltına alınarak 6 Ekim 2021 tarihinde tutuklandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Gazeteciler @firatfstk ve @ozan_buz’un Mehmet Naci İnci’nin şikayeti üzerine “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 2. duruşması İstanbul 46. AsCM'de görülüyor. Duruşmayı takip ediyoruz. pic.twitter.com/ht5fQy2YQi— MLSA (@mlsaturkey) March 15, 2023
Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?'