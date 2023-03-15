Gazeteciler Fıstık ve Buz, Naci İnci’nin şikayeti üzerine hakim karşısında

Gazeteciler Fırat Fıstık ve Ozan Buz'un, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin şikayeti üzerine “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla yargılandıkları davanın 2. duruşması görülüyor.

Suçlama konusu yapılan Gerçek Gündem’de yayımlanan haberde, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Naci İnci’nin şikayeti üzerine gözaltına alınarak 6 Ekim 2021 tarihinde tutuklandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı.