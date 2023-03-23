HDP'de kapatma davası önlemleri: Yasak gelme ihtimali olan 451 kişiden sadece 10'u listeye konulacak

HDP'nin kapatma davasında sözlü savunmanın seçimlerden sonraya bırakılması talebi, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Bunun üzerine gözler partideki seçim hazırlıklarına çevrildi. Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere girme kararı alan HDP'de, söz konusu dava kapsamında 451 isim için siyasi yasak istenmesi de gözetiliyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, partinin alacağı önlemleri köşesine taşıdı:

"Anayasa Mahkemesi'nin seçim öncesi karar alması halinde aday gösterilenler açısından listeden düşmek ve yerlerinin boş kalması gibi risk de ortaya çıkıyor. Çünkü YSK’nın seçim takvimine göre partiler, en geç 9 Nisan'a kadar aday listelerini teslim etmek zorunluluğunda.

Aday listelerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde de 19 Nisan'a kadar eksiklikleri tamamlamak yükümlülüğünde. Anayasa Mahkemesi'nin HDP hakkındaki savunması ise 11 Nisan, yani aday listelerinin tesliminden iki gün sonra… Burada ortaya çıkabilecek büyük bir boşalmanın önüne geçilmesini sağlamak için HDP yönetimi önemli bir karara da imza koymuş.

(...)

Buradan hareketle, davada adı geçen 451 kişinin 10’u hariç hepsinin Yeşil Sol Parti'de listeye konulmaması kararı alınmış…

Davada siyasi yasak getirilmesi istenen kişiler arasında bulunmakla birlikte aday gösterilmek istenen bu 10 kişinin kimler olduğunu sorduğumda ise isim vermediler.

Ancak Eş Başkanlar Sancar ve Buldan ile Meclis Grup ve yönetimde bulunanlarla, parti ile adı bütünleşik bazı isimlerin olabileceğine de vurgu yapıldı."

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