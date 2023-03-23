Mustafa Destici'den HÜDA PAR sorusuna yanıt: 'Doğru bulmuyoruz'

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan BBP'nin genel başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR ile ilgili soruya verdiği yanıtla "İttifakta çatlak" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Mustafa Destici'den HÜDA PAR sorusuna yanıt: 'Doğru bulmuyoruz'

Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürüyor. İttifakı genişletmek için peş peşe yapılan görüşmelerin ardından Yeniden Refah Partisi milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceğini söyledi.

Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen HÜDA PAR ise Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı kaldı. Bu kapsamda HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek Erdoğan'ı destekleyecek. 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, NTV canlı yayınına katıldı. Destici, HÜDA PAR ile görüşme sürecine ilişkin soruya yanıt verdi. Destici, "Biz parti olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz" dedi.

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