Sistemdeki boşluklar bilinçsizce dolduruldu: Devlet hastanesinin sismik izolatörü depremde çalışmadı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde şehir ve devlet hastanelerinde ağır hasarların meydana gelmesi gündemden düşmezken, Malatya Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’nde, izolatör boşluklarının bilinçsizce doldurulması nedeniyle sismik izolatörlerin depremde çalışmadığı ortaya çıktı.

Yeniçağ’dan Gamze Dağ’ın haberine göre, devlet hastanesinde incelemede bulunan uzmanlar hastanede uygulanan sismik izolatör sisteminde herhangi bir hata olmadığı ancak deprem esnasında izolatörün yeterli esneme yapabilmesi için gerekli olan boşlukların sonradan doldurulduğunu ortaya çıkardı.

Mühendisler tarafından kurulan sistemde boşlukların doldurulması sebebiyle izolatörler, deprem esnasında gerekli yer değiştirmeleri yapamadığı için hastane hasar aldı.

İzolatör sistemindeki boşlukların kim tarafından doldurulduğu bilinmiyor.

Malatya Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’nin hasar almasına ilişkin hala bir soruşturma da açılmadı.

Malatya’daki hastanede inceleme yapan uzmanların aktardığı bilgiler ise şöyle özetlendi:

6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkez üslü 7.7 ve 7.6 Mw büyüklüğünde gerçekleşen depremleri sonrasında söz konusu izolatörlü hastane ziyaret edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; deprem esnasında izolatörün yeterli deplasmanı yapabilmesi için gerekli olan boşlukların maalesef bilinçsizce doldurulduğu görülmüştür.

Yapım esnasında veya işletme sırasında gerçekleştirildiği düşünülen bu hatalı uygulama sebebiyle izolatörler, deprem esnasında gerekli yer değiştirmeleri yapamamıştır.

Hastane binası deprem sırasında sanki konvansiyonel sistemle inşa edilmiş bir bina gibi davranış sergilemek zorunda kalmıştır. Bu nedenle izolatörlü binadan beklenen “Kesintisiz Kullanım Performans Düzeyi”ni sağlayamamıştır.

herhangi bir yapısal hasar gözlenmemiştir. Binanın taşıyıcı sistemi hasarsızdır. “Kesintisiz Kullanım Performans Düzeyi”nde binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar istenmediği gibi yapısal olmayan elemanlarında (duvarlar, asma tavanlar, ekipmanlar, dolaplar vs.) da hasar oluşmaması beklenir.

Yapılan yanlış uygulama nedeniyle yapısal olmayan elemanların stabilitesinde sıkıntı yaşanmıştır.

Hastaneye yapılan ziyarette Hastanenin tamamının kullanılması gerekirken sadece acil katın kullanılabildiği müşahede edilmiştir.

Kusur kesinlikle izolatör tasarımı, izolatörün uygulamasından değil izolatörün yapması gereken deplasman boşluklarının bilinçsizce doldurulması sebebiyledir.