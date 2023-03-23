Vekillik pahalı Cumhurbaşkanlığı daha da pahalı: 100 bin imza bulamayan aday parasından da olacak

GERÇEK GÜNDEM

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi başladı.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi, Pazartesi günü saat 17.00'de sona erdi. YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda ise eksik evrak tespit etti.

Adaylar için 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işlemi ise dün (22 Mart) başladı.

Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek. 11 adayın alfabetik sıraya göre isimleri şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.

YSK Başkanı Ahmet Yener, adaylar ve temsilcilerin imza sürecini il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebileceklerini, verilerin ise gün sonunda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

YSK, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının yatırması gereken para miktarını 555 bin 980 lira olarak açıkladı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR İÇİN İSTENEN 55 BİN 598 LİRA

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi partilerin milletvekili aday adayı olmak isteyenler için belirlediği ücretler ise partilere göre değişiklik gösteriyor.

AK Parti’de başvuru için erkek adaylar 20 bin lira, kadın ve genç adaylar 10 bin lira, engelliler ise 5 bin lira ödemek zorunda.

CHP milletvekilliği adaylığı için erkeklerden 30 bin lira, kadın ve engellilerden ise 15 bin lira isteniyor.

Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler için istenen ücret ise 55 bin 598 lira.

Hukukçuların bir kısmı yüksek ücretlerin seçilme hakkının önüne geçebileceğini ifade ederken bir kısmı istenilen ücretlerin ciddiyetsiz adayları caydırmak, seçimlere katılanların sorumluluğunu artırmak için meşru sayılabileceği görüşünde.

100 BİN İMZAYI BULAMAYAN ADAY PARASINDAN DA OLACAK

YSK’nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde dikkat çeken prosedürler ise şöyle:

-Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.



-100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

AHMET ÖZAL: İSTENEN TUTAR ÇOK YÜKSEK

Cumhurbaşkanı adaylarından Ahmet Özal, başvuru için istenen 555 bin 980 liranın fazla olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ciddi para, rakam çok yüksek. İnsanları topla, İlçe Seçim Kurulu’na götür, masraflar üst üste biniyor. Kanun böyle deniyor ama doğru değil, bunların düzeltilmesi lazım. Tam tersi olması lazımdı. Yani imzayı toplayamayanların iade edilmesi, imza toplayanların ise YSK’nın masrafları için bırakılması daha uygun olurdu. Ayrıca bu süreç e- devletten yapılabilseydi çok daha uygun olurdu.”

‘PARAN YOKSA ADAY OLAMAZSIN’

Ayrıca YSK, bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler için miktarın 55 bin 598 lira olduğunu açıkladı.

Özal, milletvekili müracaatında istenen paranın da çok olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Milletvekili müracaatı da 55 bin. Bu rakam da çok yüksek. Paran varsa aday olabilirsin, paran yoksa aday olamazsın gibi bir şey bu.”

Özal, kendisi için yapılan başvurular için ise şunları söyledi: “İmzaları takip ediyorum, bugünden itibaren hızlanacaktır. İnsanlar çalışıyor, hafta sonları YSK açık, haliyle daha yoğun olacaktır. 100 bin imzayı tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz.”