CHP'li Özkoç aday olmayacağını açıkladı: Grup başkanvekili olarak son toplantısını yaptı

CHP'li Engin Özkoç, milletvekili olmayacağını duyurarak, grup başkanvekili olarak son basın toplantısını yaptı.

CHP'li Özkoç aday olmayacağını açıkladı: Grup başkanvekili olarak son toplantısını yaptı

CHP Grup Başkanvekili Engiz Özkoç, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında grup başkanvekili olarak son toplantısını yaptığını ve milletvekili olmayacağını duyurdu.

TBMM’de basın açıklamasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bundan sonraki yürüyüşümüzde inşallah Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede de buluşurum” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına yönelik olarak konuşan Özkoç, İnşallah özgür gazeteciliğin yapıldığı, hepinizin hakkının hukukunun korunduğu Türkiye’de birlikte buluşuruz” dedi.

Özkoç, basın toplantısında şunları söyledi:

Bu salonda grup başkanvekili olarak sizlerle defalarca toplantı yaptım. Bu salonda yaptığım grup başkanvekili olarak son toplantıma katılacağım. Bugüne kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yasamada görev yaptım. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm. Yürüdüğüm yolda onurlu bir yürüyüşün, adalet, insanların huzuru ve mutluluğu için yürüyüşün bütün gururunu taşıdım. Bundan sonraki yürüyüşümüzde inşallah Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede de buluşurum. Bundan sonra takdir edenler bana yürütmede bir görev layık görürlerse onu yaparım. Ülkem için beni nerede layık görürlerse orada görev yapmaya hazırım.

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