Erdoğan'ın diplomasını bulamayan eski YÖK Başkanı Özcan: Kişisel merakımdan araştırdım

Görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını arayan, ancak bulamayan eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, "Kişisel merakımdan araştırdım" diye konuştu.

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Erdoğan'ın diplomasını bulamayan eski YÖK Başkanı Özcan: Kişisel merakımdan araştırdım

Türkiye, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlere hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması yeniden gündeme geldi.

Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olup olmamasıyla ilgili açıklama yapan eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan, görev yaptığı sürede diplomayı çok aradığını ancak bulamadığını açıkladı.

İddiasıyla ilgili olarak Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Özcan, şunları söyledi:

'RESMİ OLARAK SORMADIK'

"YÖK Başkanı olduğumda iki şeyi merak etmiştim. Birisi 1998 yılında alınan katsayı kararının mimarı eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün kat sayıyla ilgili bir araştırma yapıp yapmadığını merak ediyordum. Arşivde araştırmalar yaptım. Hiçbir şey çıkmadı. Diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıydı. Marmara Üniversitesi’ndeki arkadaşlara sordum. ‘Hocam tek bir tane kayıt yok’ dediler. İki konuda da ilerleme sağlayamadık. Bunları resmi olarak sormadık çünkü o dönemde mümkün mü bunu sormak."

'KİŞİSEL MERAK'

Özcan, "Neden bu araştırmanızı o dönem basınla, kamuoyuyla paylaşmadınız?" şeklindeki soruya da "Bu YÖK başkanının işi değil ki. Ben sadece merakımdan araştırdım. Herkes diplomayı konuşuyordu. Hiçbir YÖK başkanı 'acaba Cumhurbaşkanı’nın diploması var mıdır, sahte midir' diye merak edip araştırmaz. Ben kişisel merakımdan araştırdım" yanıtını verdi. 

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