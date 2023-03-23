AKP'li yılların vazgeçilmez ismi Merve Kavakcı görevden alındı: Aday mı yapılacak, gözden mi düştü?

1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren ve yemin törenine o dönem 'yasak' olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma başlatılarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakcı, bugüne dek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hep vitrinde tuttuğu isimlerden biri oldu.

3 Temmuz 2017'de tekrar vatandaşlığa alınan Kavakcı, aynı yıl Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçiliği'ne atandı. Burada yaklaşık beş yıl görev sürdürdükten sonra, Haziran 2022'de, merkeze çekildi; 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirildi.

Kavakcı, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte bu görevinden de alındı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLACAK?

Öte yandan Erdoğan, kabinede yer alan 17 bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yeni dönemde milletvekili olarak Meclis'te yer almalarını hedeflediklerini duyurmuştu. Söz konusu plan göz önünde bulundurulduğunda, "Kavakcı mı aday yapılacak? Yoksa gözden mi düştü?" sorusu gündeme geldi.

DİPLOMA TARTIŞMASI

Kavakcı'nın üniversite diploması, geçtiğimiz yıllarda tartışma konusu olmuştu. TBMM'ye sunulan kişisel bilgi formunda siyasetçinin Teksas Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi aldığı ve 1994 yılında mezun olduğu belirtiliyordu. Ancak bu bölümün, 2002 yılında açıldığı ortaya çıkmıştı.

KARDEŞİ REVZA KAVAKCI, AKP MİLLETVEKİLİ

Merve Kavakcı'nın kardeşi Revza Kavakcı da 2018 genel seçimlerinde AKP İstanbul Milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

Revza Kavakcı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu dönem Metro A.Ş.'de işe girmesi ve buradan burs alarak ABD'de doktora yapması ile gündeme gelmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili, "Ravza Kavakcı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş" ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kavakçı'nın ABD'de yazdığı doktora tezinin ablasının çalışmalarından alıntı olduğunu iddia ederek, "Siyaset Bilimi doktorası yaptığı üniversitede, kardeşi Merve Kavakçı da tez yazmış, çalışmış. Ravza Kavakçı, İstanbul halkının 2,1 milyon lirasıyla Atatürk’e küfrederek çalıntı tez yazmış. Büyük bir çoğunluğu ablasının tezinden alıntı. Tezini kendisi değil, sanki ablası yazmış. Tezin her sayfasında açık intihal var" demişti.

BİR KIZI CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI, DİĞERİ TERCÜMAN

Merve Kavakcı'nın kızı Mariam Kavakcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak atanmıştı.

Kavakcı'nın bir diğer kızı Fatma Abushanab ise, Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'la ilk kez yüz yüze görüştüğünde masada tercüman olarak yer almıştı. Muhalefetin tepkisi çeken görevlendirme için Erdoğan, şunları söylemişti:

"Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu. Ben de 'Teksas'ta' deyince Sayın Trump, 'Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek' dedi.

Aynısını Biden da söyledi. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler."