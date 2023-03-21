Siyasal islamın akademi ile imtihanı: Erdoğan'ınki tartışılırken Erbakan da diploma engeline takıldı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a cumhurbaşkanı adaylığı için, yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin de eksik olduğu gerekçesiyle 17.00’a kadar süre verdi.

YSK’nın Erbakan’a diploması eksik olduğunu için ek süre vermesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması üzerindeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ÜÇ ADAY REDDEDİLDİ, ERBAKAN’A SÜRE VERİLDİ

YSK, seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi. Başvurusu eksik bulunan adaylar arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da olduğu öğrenildi.

‘YASALARA UYGUN DİPLOMASI YOK’

YSK’nın Erbakan’ın başvurusunda diplomanın da aralarında bulunduğu eksik evrak tespiti yapması, Erdoğan’ın diploması üzerinden dönen tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasıyla ilgili Türkiye Noterler Birliği’ne (TNB) başvuruda bulundu. Birlik önünde açıklama yapan avukat Sait Kıran, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara uygun bir diploması yoktur” dedi.

Türkiye Noterler Birliği üyelerine seslenen Kıran, “Sizin yasal ve anayasal görevinizi, topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizden mevcut AKP iktidarının yasadışılıklarına ortak olmuş durumdasınız. Geç kalmadan sorumluluğunuzun gereğini yerine getirin. AKP’giller gibi sizlerde bağımsız mahkemeler önünde yargılanmaktan kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.