Oğuzhan Uğur: Az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti

11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede yardım faaliyetleri yürüten ve bu süreçte topladıkları bağışlar nedeniyle Ahbap Derneği ile birlikte iktidar kanadınca hedef gösterilen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, şu ana dek dört siyasi partiden milletvekilliği aday adaylığı teklifi aldığını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti. Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum?"