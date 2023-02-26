Oğuzhan Uğur'dan Melih Gökçek'e: Yalnız bu photoshop başganım, tweeti danışmanınız attı sanırım

11 kentte büyük yıkıma yol açan ve doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ilk andan itibaren aralıksız yardım faaliyeti yürüten ve son günlerde topladığı yardımlar nedeniyle iktidar çevresinin 'tepkisini' çeken Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, bir kez daha hedefte.

Şu an firari olarak aranan Emre Uslu'nun altına photoshop ile Uğur'a ait olmayan bir sözün eklenerek yayınlanmasını gerçek sanan eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, o fotoğrafı paylaşarak "Şimdi bu tesadüf mü?" diye sordu.

Uğur da Gökçek'in tweetini alıntılayarak, "Yalnız bu photoshop başganım. Şimdi Google’a fotoshop yazmayın uğraştırmayayım sizi, 'sahte' yani. Benim böyle bir cümlem yok. Siz bilmeden tweet atmazdınız oysa. Yine danışmanınızın tweet attığı yüzde 1’lik kısıma denk geldik sanırım" diye yazdı.