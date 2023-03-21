Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı: Sayın Erbakan pazar gecesi birileriyle görüştü ve iş bozuldu

Ana omurgası AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, bir süredir 'genişleme' çalışmaları kapsamında Yeniden Refah Partisi'yle görüşüyordu; ancak 'kesin' gözüyle bakılan birliktelik, dün sürpriz bir şekilde sağlanamadı. Genel Başkan Fatih Erbakan, seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurdu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal ile konuştu. Gazetecinin aktardığına göre siyasetçi, "Sürecin olumlu gittiği haberleri gelirken iş neden bozuldu? Konu 6284 mü? Siz parti olarak bu konuda bir talepte mi bulundunuz?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Hayır Nagehan Hanım konunun 6284 ile hiç ilgisi yok, öncelikle bunu bir netleştirelim.

Biz aslında anlaşmaya varılacağı kanaatinde idik. Hava o yöndeydi. Fakat dün gece (pazar) bazı bilgiler geldi. Ben de bunun üzerine Sayın Başkan'ı aradım, 'toplantıda' dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum."

Genel olarak kararların istişare ile alındığını belirten Aydal, "Nitekim biz cuma günü bir toplantı yapmıştık, çok pozitif bir havada geçmişti o toplantı, sonuç olumlu olacak gibiydi, cumartesi de il sorumluları ile toplantı vardı. O toplantıdaki hava da benzerdi fakat işte ne olduysa pazar gecesi oldu, Sayın Başkan birileriyle görüştü ve iş bozuldu" ifadesini kullandı; devamındaki diyalog şöyle şekillendi:

- Kimlerle görüştüğünü neden sormadınız?

Yarın 12’de Yönetim Kurulu toplantımız var orada Sayın Başkan açıklayacak.

'2018'DE BAKANLIK TEKLİF ETTİLER'

Aydal ayrıca şu bilgileri verdi: "Biz zaten geçici işbirliği demiştik, illa Tayyip Bey’e seçim kazandırmak zorunda değiliz, biz güçlü bir partiyiz, ideallerimiz, amaçlarımız var. Zannediyorum onlar bizi yüzde 1,5-2'lik bir parti olarak görüp 3-5 milletvekilliği teklif etmiş olabilirler halbuki Sayın Erbakan'a 2018 seçimlerine giderken Spor Bakanlığı ve 2 milletvekili koltuğu teklif etmişlerdi onu da kabul etmemişti.

Nagehan Hanım bize şöyle bir duyum geldi: Bizim logomuzla girip varlığımız göstermemizi istemediler, halbuki biz başından beri girersek parti olarak ismimizle logomuzla gireriz dedik. Bakın biz eleştirilerimizden, düşüncelerimizden feragat etmeyecektik, gelin yanlışları beraber düzeltelim diyecektik."

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