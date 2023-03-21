Yarbaydan "Cübbeli amiral'e dava: Dergahtaki fotoğraf mahkemede

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Yarbay F.K., ‘Sarıklı Amiral’e dava açıyor” başlıklı yazısında dikkat çeken gelişmeleri aktardı.

Erkin, bir cemaat evinde cübbe ve sarığıyla görüntülenen, kamuoyunda “Cübbeli amiral” olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı ile ilgili fotoğrafları servis ettiği iddia edilen Yarbay F.K.’nın şikayetçi olduğunu ifade etti.

Yarbay F.K. hakkında fotoğrafların çıkmasının ardından dava açıldığını belirten Erkin, “Milli Savunma Bakanlığı, Yarbay F.K.'yı açığa aldı. Buna karşı o yarbay da harekete geçti ve açığa alınma işleminin iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması 11 Nisan 2023 tarihinde görülecek” dedi.

İşte o yazının ilgili kısımları:

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu köşesinde yazdı: … Sahi ne oldu o sarıklı amirale… Hatırlayın, sarıklı amiralin önce dergahtaki fotoğrafları sosyal medyaya sızmıştı. Anlaşılan o ki dergahtan birileri çekmiş, paylaşmıştı. “Kim bu amiral?” diye tartışılırken, amiralin TSK sitesindeki vesikalık fotoğrafı da sosyal medyaya düştü. Vesikalık fotoğraf, açık bir bilgisayardan telefonla çekilmiş gibi görünüyordu. Fotoğrafın üstündeki linkte ise, belli belirsiz, TSK sisteminde hangi hesaptan açıldığı görünüyordu. Sonuçta TSK'da “Kim deşifre etti?” soruşturması başladı. TCG KINALIADA Komutanı Yarbay F.K.'nın “deşifre” ettiği “birileri” tarafından tespit edildi ve o komutan açığa alındı. Çünkü… “Cübbeli Amiral” o yarbay hakkında şikayetçi oldu ve soruşturma sonucunda bir iddianame hazırlandı!

Kamuoyunda “Cübbeli Amiral” olarak bilinen İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'yla ilgili fotoğraflar ilk olarak 25 Mart 2021'de veryansıntv.com adlı haber sitesinde yayımlandı. Haberden bir ay sonra Amiral Sarı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yarbay F.K. hakkında şikayette bulundu. Şikayette, Yarbay F.K. “casuslukla” suçlandı. (Cübbeli Amiral Sarı'nın iddiasına göre, dergahtaki fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından askeri vesikalık fotoğrafı, Yunanistan'da yayım yapan bir haber sitesinde yer aldı.)

26 Nisan 2021 tarihinde yapılan şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. (2021/91245 Sayılı Soruşturma) Başsavcılık, Deniz Kuvvetleri'nden “soruşturma izni verilip/verilmemesi konusunda talepte bulundu. Şüpheli Yarbay F.K. hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesinde “TSK-Net İç ağından alınan fotoğrafın internet üzerinden paylaşıldığı” tespiti yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 19/a'ya göre “emre itaatsizlik” suçunun işlendiği kanaatine varıldı. “Casusluk” değil “emre itaatsizlik” suçunun altını çizelim.

MSB AÇIĞA ALDI, YARBAY İPTAL İSTEDİ PEKİ…

Yarbay F.K. talimatla alınan ifadesinde ne dedi? Okuyalım:

“Olay tarihinde de üzerime isnat edilen eylemi kesinlikle gerçekleştirmedim. Hakkımda ileri sürülen iddialar iftiradan ibarettir. Bu iftiralarda bulunan kişi ve kişilerden davacı ve şikayetçiyim. Hakkımda bu dosyaya konu iftiraları atan kişi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere askeri üniforma ile bağdaşmayacak fotoğraflar veren, hal ve hareketlerde bulunan kişidir. Kendi üzerindeki iddia ve baskıları kırmak amacıyla bana Yunan casusluğu ithamına varan iftiralar atmıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

31 Ocak 2023'te eski bir askeri savcı (sivile geçen) tarafından hazırlanan iddianameye göre; Yarbay F.K.'nın “emre itaatsizlik”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”ten yargılanacağı öğrenildi. İddianamenin kabulünün ardından da Milli Savunma Bakanlığı, Yarbay F.K.'yı açığa aldı. Buna karşı o yarbay da harekete geçti ve açığa alınma işleminin iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması 11 Nisan 2023 tarihinde görülecek. Yarbay F.K.'yla ilgili bir not: 15 Temmuz 2016'den sonra FETÖ mücadelesi için kurulan ATİİ Şube'de çalışan ve FETÖ mücadelesinde aktif rol alan bir subay. Hala daha firari FETÖ mensupları tarafından işletilen hesaplarda da bahse konu subay açıkça tehdit edilmekte.