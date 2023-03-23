Davut Turan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı gerekçesi: 'Rabbim bana bildirdi, ben Allah'ın elçisiyim'

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan Davut Turan, basına yaptığı açıklamada aday olmasının Allah tarafından kendisine bildirildiğini ifade ederek; "Ben Allah'ın elçisiyim" dedi.

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Davut Turan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı gerekçesi: 'Rabbim bana bildirdi, ben Allah'ın elçisiyim'

13. cumhurbaşkanının seçileceği seçimlere iki aydan az bir süre kala, bağımsız adaylık başvurusunda bulunanların imza toplama işlemi devam ediyor. 

Bağımsız cumhurbaşkanı adayları başvuru için tam 555 bin lira öderken; Davut Turan isimli yurttaş da cumhurbaşkanı adayları arasında yer aldı. 

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"BEN ALLAH'IN ELÇİSİYİM"

Cumhurbaşkanlığı aday adayı Davut Turhan, 10Haber'in sorularını yanıtladı. 

Turan, yaptığı açıklamada aday olmasının Allah tarafından kendisine bildirildiğini ifade etti.

Turan, "19 Mayıs 2021'de rabbim bana bildirdi, ben Allah'ın elçisiyim" ifadelerini kullandı.

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