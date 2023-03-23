Emin Gürses'ten Sırrı Süreyya'ya sert sözler: 'Devrimci şiddet uygulansın'

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir İktisat Kongresi’nin katılımcıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve konuşması nedeniyle eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i hedef aldı.

Ulusal Kanal yayınına katılan Gürses, "Adam 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh'un ne olduğunu anlatıyor. Ne olduğunu bilmiyor. Bu cümle o döneme göre söylenmiş. Yani memleket o kadar zor durumda ki aman barış olsun da çünkü savaşacak takati kalmamış milletin. 1912'den 1922'e kadar savaşmış. Şimdi iktisat kongresi yapıyorsunuz. Bu İzmir Belediye Başkanı, bu iktisat kongresi bu kadar ayağa mı düştü ya! Hani iktisatçılar? Çağır Korkut Boratav'ı. Memlekette bir sürü namuslu iktisatçı var. Film konusunda konuşacaksa, film konusunda konuştur. 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh'un ne olduğunu bilmeyen bir adam. Tarihi koşulları bilmiyor ki. Korkut Boratav'ın olmadığı İktisat Kongresi mi olur?" dedi.

"BU CÜMLENİN ANLAMINI BİLMEZ O"

"Sırrı Süreyya Bey esprili konuşmalarını yapsın ama iktisat kongresi değil onun yeri" diyen Gürses, şöyle konuştu: "Konuşur çünkü onu bağlayan bir şey yok ki! Bu cümlenin anlamını bilmez o, tarihçiler bilir, o tarih okumamış. Böyle oyuncak mı zannediyorlar onu ya! Şu memleket ne kadar ayağa düştü ya! Bir de İzmir İktisat Kongresi diyor ona. İzmir Belediye Başkanı haydi Allah'tan korkmuyor diyelim, biraz utansın kullardan ya! Burada iktisatçılar nerede? İktisat konuşun biraz. Fukuyama kim, onu çağırıyorsun? İktisatla ne ilişkisi var? Fukuyama'nın yazdığı; 'Batı kapitalizmi kazanmıştır, dünyada artık tarihin sonu gelmiştir. Tarihin sonu kapitalizmin başarısıdır' O sosyalizme saldırıyor. Onun orada ne işi var. İktisat kongresi dediğin, ülkenin iktisadi geleceği için bazı öneriler sunar. Öneri yok. Kurtuluş Savaşı ile dalga geçiliyor, adını da iktisat kongresi koymuşlar. Ayıp bir şey var ya!"

"BUNLARA DEVRİMCİ ŞİDDET UYGULAYACAKSIN"

Gürses, Sırrı Süreyya Önder’e yönelik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslında biz devrimci bir hükümet olursa bunların hepsini nere istiyorlarsa göndereceksin. Japonya'ya mı, nereye istiyorlar, adalar mı, bir ada bulup oraya göndereceksin. Orada bilimsel bir toplantı yapılıyor, dalga geçiyor. Kuvay-i Milliye ile dalga geçiyor. Bunlarda utanma falan yok ya! Bunları ciddiye almayacaksın, bunlara devrimci şiddet uygulayacaksın. Onun için diyorum ihtilalci sosyalizm şarttır. Bunlar sosyalizmde hayatta konuşamazlar. O İzmir Belediye Başkanı falan mümkün değil. Onlar sosyalizm de zaten Türkiye'de kalamaz. Alışmışlar bedava memleketi yemeye, içmeye, bir de gülüyorlar. Adam orada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna saldırıyor, gülüyor adam. Oradan biri de tepki göstermiyor..."