Kayyımın Makam Pozuna CHP'den İlk Tepki

Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasından saatler sonra koltuğuna kayyım atanan Can Aksoy'un ilk icraatı makam koltuğunda poz vermek oldu. Aksoy'a sosyal medyadan tepki yağarken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruma tepki gösterdi.

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Kayyımın Makam Pozuna CHP'den İlk Tepki

Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. Özer'in koltuğuna Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kayyım atandı.

Aksoy'un kayyım atanır atanmaz makam koltuğunda pozunu paylaşması sosyal medyada gündem oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de söz konusu fotoğrafa sosyal medyadan tepki gösterdi. Çelik, "Bu ülke kimsenin babasının malı değildir. Biz Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'u, 31 Mart sonrası Beyoğlu'nda belediyemize yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamalardan çok iyi tanıyoruz" paylaşımında bulundu.

Kayyımın Makam Pozuna CHP'den İlk Tepki - Resim : 1

'İLK İCRAATI SEÇİLMİŞ BAŞKANIN MAKAMINDA POZ VERMEK'

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisi 12 saat içinde Vali Yardımcısı yapılıp Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. İlk icraatı ise "seçilmiş" başkanın makamında poz vermek oldu. Milletimizin iradesini gasp edemeyeceksiniz, izin vermeyeceğiz!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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