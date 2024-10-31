Kayyımın Makam Pozuna CHP'den İlk Tepki

Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan tutuklandı. Özer'in koltuğuna Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kayyım atandı.

Aksoy'un kayyım atanır atanmaz makam koltuğunda pozunu paylaşması sosyal medyada gündem oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de söz konusu fotoğrafa sosyal medyadan tepki gösterdi. Çelik, "Bu ülke kimsenin babasının malı değildir. Biz Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'u, 31 Mart sonrası Beyoğlu'nda belediyemize yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamalardan çok iyi tanıyoruz" paylaşımında bulundu.

'İLK İCRAATI SEÇİLMİŞ BAŞKANIN MAKAMINDA POZ VERMEK'

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisi 12 saat içinde Vali Yardımcısı yapılıp Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. İlk icraatı ise "seçilmiş" başkanın makamında poz vermek oldu. Milletimizin iradesini gasp edemeyeceksiniz, izin vermeyeceğiz!"

Bu ülke kimsenin babasının malı değildir.



Biz Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'u, 31 Mart sonrası Beyoğlu'nda belediyemize yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamalardan çok iyi tanıyoruz. Kendisi 12 saat içinde Vali Yardımcısı yapılıp Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.



İlk… https://t.co/hxJhDfpeYf — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) October 31, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem