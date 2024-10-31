İYİ Parti'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına İlişkin İlk Açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından ilk kez konuştu.

Kavuncu, Özer'in tutuklanmasına ilişkin yaşanan gelişmelerde, CHP lideri Özel'i, MHP lideri Bahçeli'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti.

Kavuncu düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu olanları bence, ‘normalleşme’ süreciyle başlayan, gölge bakanlarını görevdeki resmi bakanlara yollayan sürekli el yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sormak lazım, bize değil.

Bu soruyu ‘umut hakkı’ndan bahseden İmralı’daki vatan toprağını kirlettiği yetmiyormuş gibi Gazi Meclis’i de kirletmeye terörist başını çağıran, Türk-Kürt diyen her iki taraftan bahseden Bahçeli’ye sormak gerekir.

Bu soruyu, en can alıcı noktasında hiçbir gazetecinin uçakta sormaya cesaret edemeyeceği, sürekli nabız yoklayıp tepkiler ölçen hem sayın Özel’i hem de ittifak ortağını tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanı’na sormak gerekir.

Her fırsatta bizi yeterince muhalif olmamakla suçlayan, yeni Anayasa pazarlığında seçmenleri güdülecek bir unsur gibi öne süren terör örgütü ile de ilişkisini kesmeyen DEM’e sormak gerekir.

'BUNUN ADI PROVOKASYON OLUR'

Esenyurt Belediye Başkanı’nın tutuklanmasına sebep olan, terör örgütüne üye olduğu iddia eden kişiyle akşam yemek yiyen Hüseyin Yayman’a sormak gerekir, Esenyurt Belediye Başkanına ne olduğunu.

Tutuklama gerekçeleri kamuoyu ile paylaşıldığı gibiyse hemen şimdi, Yalman’a da işlem yapılması lazım.

Daha dün terör başını Meclis’te konuşmaya davet ediyorsunuz, bugün bir belediye başkanını görevden alıyorsunuz. Soruşturmalar yürütülüyor, yerine kayyum atanıyor. Biz hep dedik ki ‘varsa terörle iltisak, gereğini yapın.’ Ama bunu net olarak yapmayıp, 10 yıldır ilişkisi olduğunu söylediğiniz kişiye siz temyiz kağıdını verip bunu belediye başkanı seçildikten sonra yerine kayyum atarsanız bunun adı provokasyon olur. Tutuklanma gerekçelerini kamuoyu ile paylaşın.