CHP'li Özer'in Tutuklanmasının Gerekçesiydi... AKP'lilerin Remzi Kartal ile Fotoğrafı Gündem Oldu

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması için gösterilen gerekçelerden biri PKK yöneticisi Remzi Kartal ile son 10 senede 14 kez görüşmesiydi. Bu tartışmalar sonrası Kartal'ın, çözüm süreci zamanında AKP'li yetkililerle yemek yediği görüntüler ortaya çıktı. Bu fotoğraf karesi ise en çok tartışılan konu haline geldi.

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CHP'li Özer'in Tutuklanmasının Gerekçesiydi... AKP'lilerin Remzi Kartal ile Fotoğrafı Gündem Oldu

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gözaltına alındıktan tutuklandı. Özer'in yerine kayyım atandı. Özer'e yöneltilen ve en çok konuşulan suçlamalardan biri PKK yöneticisi Kongra-Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile yaptıkları görüşmeler oldu. Özer'in, 2014 yılından beri Kongra-Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile toplam 14 kez görüştüğü tespit edildi.

Emniyet'te verdiği ifade de üzerine atılı suçlamaları reddeden Özer, Remzi Kartal görüşmesine yönelik suçlamaya dair "Remzi Kartal Vanlıdır. O, Van milletvekiliydi, aynı aşiret mensubuyuz, yurt dışına çıktıktan sonra irtibatım yoktur, benzer bir ideolojiye ve dünya görüşüne sahip değilim, onun ailesini tanırım Van'dadır. Van'a gittiğimde kendilerine taziye dileklerimi sundum, neredeyse bundan da bir sonuç çıkaracaklar, bunlar insani yaptığımız işlerdir" dedi.

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF...

Bu tartışmalar sonrası Remzi Kartal'ın çözüm süreci döneminde AKP'li yetkililerle yemek yediği bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta bir dönem Halkın Emek Partisi'nden (HEP) milletvekilliği de yapan Remzi Kartal'ın AKP'li milletvekili ve şu anki TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, PYD Eş Başkanı Salih Müslim ve dönemin AKP'li vekili Ayşegül Bahçekapılı ile yemek yediği görülüyor.

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