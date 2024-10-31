Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı'nın Elini Öpmeye Çalıştı: Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı'nın Elini Öpmeye Çalıştı: Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor - Resim : 1

Ünlü, bir video yayınlayarak terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Ardından Alaattin Çakıcı ile buluşan Ünlü, aynı günün akşamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı çıkışın ne kadar doğru olduğunu şu ifadelerle söylemişti:

"Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi bu günkü bu açıklamasıyla memlekette kürt sorunu olmadığını, terör sorunu olduğunu ve terörle mücadelenin devam edeceğini beyan etmiştir. Bizim de dünkü yaptığımız açıklamada zikrettiğimiz üzere; Devlet Bey böylece önceki grup toplantısında yaptığı konuşmaya açıklık getirmiştir. Artık MHP’nin teröre tâviz verdiğine dâir çıkarılan fitnelere itibâr edilmemelidir."

Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı ile Görüşmesini Anlattı! 'Robotlaşma ve Rabıta Konuştuk'Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı ile Görüşmesini Anlattı! 'Robotlaşma ve Rabıta Konuştuk'Güncel

Cübbeli Ahmet Alaattin Çakıcı Ziyareti Sonrası Çark Etti! Önce Eleştirdi Sonra Geri AldıCübbeli Ahmet Alaattin Çakıcı Ziyareti Sonrası Çark Etti! Önce Eleştirdi Sonra Geri AldıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Cübbeli Ahmet Alaattin Çakıcı
Son Güncelleme:
Ne Çinekop Ne İstavrit Ne de Palamut: Kasım Ayında Yenmesi Gereken 5 Balık Bakın Hangisiymiş Ne Çinekop Ne İstavrit Ne de Palamut: Kasım Ayında Yenmesi Gereken 5 Balık Bakın Hangisiymiş
Limonla Hamilelik Testi Nasıl Yapılır? İşte Yöntemi... Limonla Hamilelik Testi Nasıl Yapılır? İşte Yöntemi...
Kadın Çalışanını Taciz Eden Belediye Başkanına Gözaltı Kadın Çalışanını Taciz Eden Belediye Başkanına Gözaltı
Villada Aile Katliamı: Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti... Yan Yana Defnedildiler Villada Aile Katliamı: Eşi ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti... Yan Yana Defnedildiler