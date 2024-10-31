Kadın Çalışanını Taciz Eden Belediye Başkanına Gözaltı

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanını taciz etmek suçundan gözaltına alındı. Mahkemenin verdiği 3 yıl 11 ay 15 günlük hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Demirtaş’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kadın Çalışanını Taciz Eden Belediye Başkanına Gözaltı

Zonguldak’ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a (51), belediye çalışanı Duygu K.’ya (32) ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ ve 'cinsel taciz' suçlarından yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesinin yapılan itirazı reddetmesiyle kesinleşti.

‘CİNSEL TACİZ VE SARKINTILIK DÜZEYİNDE CİNSEL SALDIRI’

Demirtaş, Eskişehir’de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Demirtaş hakkında, ‘Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı.

Kadın Çalışanını Taciz Eden Belediye Başkanına Gözaltı - Resim : 1

3 YIL 11 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

31 Mart’taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında suçlamaları reddederek, olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Demirtaş’ın ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Demirtaş’ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından” ifadelerine yer vererek başvurunun reddine karar verdi.

Böylece, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, dün Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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