Belediye Başkanı, Oğlu ve Personellerinden Husumetlilerine Saldırı: Cinsel Saldırıdan da Hapis Cezası Almıştı!

Zonguldak'ta önceki akşam Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, oğlu Necmi Demirtaş ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte terminale geldi. Burada aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G.'yi (49) darp etti. Bu sırada terminalin güvenlik görevlileri de durumu ekiplere haber verdi.

Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Darp olayı sonrası yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Gökhan Demirtaş ve oğlu Necmi Demirtaş'ın polis merkezinde ifadelerine başvuruldu.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN HAPİS CEZASI

Gökhan Mustafa Demirtaş daha önce de taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanı Duygu K.’ye "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Demirtaş’a cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: İHA