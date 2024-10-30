CHP Lideri Özgür Özel'den Ahmet Özer Tepkisi: 'Asıl Hedef Esenyurt'taki Yurttaşlarımızın İradesidir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e ilişkin paylaşım yaptı. Asıl hedefin Esenyurt’taki yurttaşlar olduğunu ifade eden Özel, “Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım PAZAR günü yine İstanbul'da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum.” dedi.

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CHP Lideri Özgür Özel'den Ahmet Özer Tepkisi: 'Asıl Hedef Esenyurt'taki Yurttaşlarımızın İradesidir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan
tutuklanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e ilişkin paylaşım yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel'den Ahmet Özer Tepkisi: 'Asıl Hedef Esenyurt'taki Yurttaşlarımızın İradesidir' - Resim : 1

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz. Bu şartlar altında 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağımızı ilan ettiğimiz Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım. Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım PAZAR günü yine İstanbul'da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer TutuklandıEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer TutuklandıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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