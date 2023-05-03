Kadın adayın resmini karartmışlardı: Fatih Erbakan'ın 'zina suç sayılacak' sloganına büyük tepki

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi, Düzce’de milletvekili adaylarının propagandasını yapabilmek için hazırladığı minibüsün üstündeki kadın adayının ismini fotoğrafı karartarak kullanmıştı.

"ZİNA SUÇ SAYILACAK"

Yeniden Refah Partisi, bununla yetinmedi.

Partinin genel başkanı Fatih Erbakan, Twitter'dan "Zinanın suç sayılması için Milli Görüş Meclis'e" sloganıyla bir paylaşım yaptı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Erbakan'ın söz konusu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri olurken; afişe tepki yağdı.