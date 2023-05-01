Cumhur İttifakı'nın bileşeni Yeniden Refah Partisi kadın milletvekili adayını sansürledi

Yeniden Refah Partisi üç milletvekili çıkaran Düzce’de sırasıyla Nezir Merttürk, Çiğdem Kulalı Seçkin ve Mithat Kütükoğlu’nu aday gösterdi.

Ancak Yeniden Refah Partisi’nin Düzce’de seçimlerde kullandığı bir minibüsün üzerindeki görseller kadın adayın fotoğrafının olmaması nedeniyle dikkat çekti. Çünkü minibüste sadece Genel Başkan Fatih Erbakan ile 1 ve 3. Sıradaki erkek adayların isimleri ile birlikte fotğrafları minibüsün üzerinde yer aldı. Partinin Düzce 2. sıra adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in ise sadece ismi araçta yer alırken görsel için karanlık bir silüet kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi; AKP, MHP, BBP, HÜDA PAR ve DSP ile birlikte Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyor.

İstanbul Sözleşmesi’ni sıkça eleştirmiş olan Yeniden Refah Partisi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un da yürürlükten kaldırılmasını istiyor. Yeniden Refah Yönetimi, 6284’ün kaldırılması taleplerinin yapılan protokolde AKP tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA