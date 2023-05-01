Kılıçdaroğlu: Fakir fukaranın evine ekmek götürmesiyle alay eden bizden değildir

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP'nin Kütahya mitingi sonrasında sosyal medyada paylaşılan ve tartışma yaratan görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşların mitingde dağıtılan ekmek, su, ayran, sandviç gibi temel besin maddelerini alarak evlerine götürme çabaları ile alay edilmesine sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın" diyerek sosyal medyada yapılan onur kırıcı paylaşımlara tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu; "Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!" ifadeleriyle çağrıda bulundu.