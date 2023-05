Akşener'den "Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var” diyen Erdoğan'a çok sert tepki: Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür! Ne türü?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında açıklamalarda bulundu. Burada konuşan Akşener, “Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok sert tepki gösterdi.

Akşener, Erdoğan’ın ifadelerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Alevi’siyle insan, Sünni’siyle insan. Ne demek tür? Türk ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür! Ne türü? Bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah’ın yarattığı kuluz”

Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

Sana kim dedi, ‘Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo, CHP'yle hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. Aynı ittifaka mensup birilerinin her gün millete, vatana, bayrağa, ezana, kısaca can feda edilecek değerlere yaptıkları hakaretleri bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek?