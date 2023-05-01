AKP'nin açılışında şarkılar karıştı: Yolun açık olsun Ahmet Davutoğlu

AKP'nin Tekirdağ Milletvekili adayı Mestan Özcan'ın seçim bürosu açılışında yanlışlıkla Ahmet Davutoğlu için geçmişte bestelenmiş şarkı çalındı.

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AKP tarafından Tekirdağ'da birinci sıradan aday gösterilen Mestan Özcan'ın seçim bürosu açılışında şimdilerde Millet İttifakı içinde yer alan ve iktidar partisine sert eleştiriler yönelten Ahmet Davutoğlu için geçmişte bestelenmiş olan seçim şarkısı çalındı. 

23 Derece'nin aktardığı görüntülere göre şarkı çalınırken, 'Yolun açık olsun, Türkiye'nin umudu Ahmet Davutoğlu' sözleri duyulduğu anda yayın kesildi ve Dombra şarkısı ile programa devam edildi. 

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