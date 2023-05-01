Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Hangi yabancı askeri davet edeceksin?

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Zonguldak'ta yurttaşlarla bir araya geldi.

Yurttaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ekonomik krizin yurttaşların yaşamını sürdürülemez noktaya getirdiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP'nin Suriye Tezkeresi'ne CHP'nin hayır demesi üzerine yaptığı seçim propagandasını ise şu sözlerle yanıtladı: "Bir Suriye tezkeresi var, 'Kılıçdaroğlu niye hayır dedi?'. Terör örgütleri için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye, Erdoğan'a sordum, 'Kimi davet edeceksiniz?' Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet ediyorsun."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"AŞAMALI OLARAK 5 BİN İŞÇİ ALACAĞIM"

Zonguldak'a geldiğimde hep içinde burukluk hissederim. Kara elmasın kenti diye düşünürüm. Madenciler için dünya kadar şiirler, romanlar yazıldı. Hayatını kaybedenler için hep beraber gözyaşı döktük. Emekçilerin Ankara'ya yürüyüşünü asla unutmadım. Zonguldak bir emekli kentine dönüştü. Kömürü Güney Amerika'dan getiriyorlar, dışarında getiriyorlar, dünyanın parasını ödüyorlar. Aşamalı olarak 5 bin işçi alacağım.

"BU ZOR GÜNLER GEÇECEK, GÜZEL GÜNLER GELECEK"

Türkiye'nin değişime, huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin birlikte olmaya, birlikte çalışmaya ihtiyaç var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bu zor günler geçecek, güzel günler gelecek. Hiç endişe etmeyin, sizin hakkınızı ve hukukunuzu her ortamda sağlayacağım. Hiç endişe etmeyin. Batan kim ? Esnaf. Esnaf da ter etti Zonguldak'ı. Kazanan yok... E alışveriş yapacak insan da kalmadı. 6 liderin sözü var.

"100 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"

Bütün köy okullarını yeniden açacağım, 100 bin öğretmen atayacağız. Köyde öğretmen, ziraat mühendisi, veteriner olsun. Gencecik üniversiteyi bitirmiş insanlar işsiz. Köyde çalışsınlar, üretsinler. Bu işin kimseye zararı yok.

"BU DÜZENİ TERS YÜZ EDECEĞİZ"

Çiftçi kazansın, herkes kazansın. Eti, canlı hayvanı, buğdayı, arpayı, yulafı dışarıdan getir. Milyar dolarları dışarıya öde, olmaz. Bu düzeni ters yüz edeceğiz. Rahmetli Ecevit, Zonguldak milletvekiliydi. Ne diyordu: 'Ne ezen, ne ezilen; insanca, hakça bir düzen.' İnsanca, hakça bir düzeni getireceğiz!

"YABANCILARDAN MEDET UMUYORLAR"

En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine uğrayacağız. Yabancıları göndermek isteyen kim, vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar.

Yeter artık, 22 yıldır memleketi ne hale getirdiler. Milleti bir kuru soğana muhtaç ettiler. Mutfaklarda yangın var. 'Filyon Limanı'nı CHP gelince yapmayacak'mış. Sizin mi orası, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Yapacağız, daha güzelini yapacağız.

"27,5 YILIMI DEVLETİME HARCADIM"

Emekliler de geçinemiyor. 'Emeklilere birer maaş ikramiye verin' dedim. Sözüm söz, asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye vereceğiz. 15 bin liralık ikramiyesini görecek emekli kardeşim.

27,5 yılımı devlete harcadım. Bütçe nasıl yapılır, nasıl tasarruf yapılır gayet iyi bilirim. Emekliye para verilecek derseniz ödeneği koyarsınız. Sözüm söz, 418 milyar doları dışarıya götürenler size de sözüm söz, götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim.

Sanıyorlar ki Bay Kemal devleti tanımaz. Devleti parti devletine dönüştürdüler. Devlet yine liyakatli insanların yöneteceği devlet olacak. Her şeyi adalet üzerine inşa etmeye çalışıyorum.

"ÜLKEMDE YABANCI ASKER POSTALI İSTEMİYORUM"

Bir Suriye tezkeresi var, 'Kılıçdaroğlu niye hayır dedi?'. Terör örgütleri için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme hakkı vardı. Ben kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Bahçeli'ye, Erdoğan'a sordum, 'Kimi davet edeceksiniz?' Sen kalkıyorsun terörle mücadelede yabancı askerleri davet ediyorsun.

Kaynak: Gerçek Gündem