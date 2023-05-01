Ekrem İmamoğlu: 5 senedir dua ediyorum 'Allah'ım akıl ver' diye; Yaradan ümidini kesmiş bunlardan

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Zonguldak'ta yurttaşlarla bir araya geldi

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere AKP'li isimlerin muhalif partilere oy verenleri darbeci ilan etmesine tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu; "Bu canım Türkiye'de ne zamandan gözünün içine bakıp, alnına bir cihaz tutup bir kişinin daha milliyetçi olduğu anlaşılıyor. Ya da 'sen bana oy veriyorsan milliyetçi, oy vermiyorsan vatan haini.' Hadi oradan! Sen kim oluyorsun vatan evladına hain diyorsun? Seçimde oy veriyorsa iktidara milli irade, oy vermiyorsa darbeci. Bunlar aklını yitirmiş. Beş senedir dua ediyorum 'Allah'ım akıl ver' diye. Faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"BEN HORONU MİLLETİMLE OYNARIM"

Millet İttifakı olarak vatandaşın sandıkta hakkını alacağı bir heyetiz. Liyakatli bir ekibiz. Bu liyakatli ekip memleketi milletin evlatlarıyla yönetmeye geliyor. Millet geliyor. Ben her şeyi bilirim diyen insana hadi evine diyoruz. Horonu tek başına oynarım diyen akıl duvara toslar. Ben horonu milletimle oynarım.

Herkes eşit ve muteber olacak. Ben de bu coğrafyanın bir evladıyım. Bu canım Türkiye'de ne zamandan gözünün içine bakıp, alnına bir cihaz tutup bir kişinin daha milliyetçi olduğu anlaşılıyor. Ya da 'sen bana oy veriyorsan milliyetçi, oy vermiyorsan vatan haini.' Hadi oradan! Sen kim oluyorsun vatan evladına hain diyorsun? Seçimde oy veriyorsa iktidara milli irade, oy vermiyorsa darbeci. Bunlar aklını yitirmiş. Beş senedir dua ediyorum 'Allah'ım akıl ver' diye. Faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi.

Kalbi buzlaşmış diye karşınızdaki insanı kırmayın. Sevginizle, vicdanınızla buzları eritin.

Kadın istihdam oranı yüzde 30. Böyle özgürlük olur mu? Kadını özgürleştireceğiz!..

'Hani süt verecektiniz, görmedik' dedi. Biz verirken göstermedik ki. Biz yardımı şov olarak görmüyoruz.