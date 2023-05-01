'Gitsinler' diyen Erdoğan'dan doktorlara 'geri dönün' çağrısı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışına giden doktorların Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yaptığı kamu spotu yayımlandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen doktorlara "Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmayacak" demişti.

Erdoğan’ın, seçimlere 13 gün kala doktorlara "Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum" çağrısını içeren kamu spotu yayımlandı.

"TÜM İMKANLAR DEVLETİMİZ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR"

Erdoğan, "Değerli kardeşim, 'Uluslararası Lider Araştırmacıları' programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarımla" dedi.

"BU ÜLKE BİRÇOK CEVHERİNİ İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN KAYBETTİ"

Kamu spotunun devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı... 2018 yılında hayata geçirdiğimiz 'Eve Dönüş Projeleri' kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık."

Kaynak: Gerçek Gündem

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