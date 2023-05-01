Ankara'da provokatif afişi indiren CHP'li gence saldırı: 'Kimlerin yaptığını biliyoruz'

Ankara'da CHP'nin pankartlarının indirilmesinin ardından provokatif pankartlar kimliği belirsiz kişilerce asıldı. Bu pankartlardan birini indiren CHP Gençlik Kolları Yöneticisi Osman Çağatay Ayrıçal saldırıya uğradı. Saldırıyı Melih Gökçek'in adamlarının gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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Ankara'da provokatif afişi indiren CHP'li gence saldırı: 'Kimlerin yaptığını biliyoruz'

Ankara'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir afişe müdahale eden CHP Sincan Gençlik Kolları Başkanı Osman Çağatay Ayrıçal, saldırıya uğradı. 

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA SALDIRIDA MELİH GÖKÇEK İDDİASI

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre ‘Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın’ yazılı afişi indiren Ayrıçal, bir grubun saldırısıyla karşılaştı. Turgut,  olayın faili olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li İbrahim Melih Gökçek’'e işaret etti. 

Turgut, saldırının ardından yüzü ağır şekilde yara alan Ayrıçal'ın fotoğrafını paylaşarak, "Seçime kahpelik ve kan bulaştırdınız. Astırdığınız afişleri söken Sincan Gençlik Kolu Başkanımız Osman Çağatay Ayrıçal‘a saldıran Melih Gökçek denen müptezelin adamlarıdır" dedi. Turgut, Gökçek'e de  "Emin ol bu burda kalmayacak" diye seslendi. 

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'kimlerin yaptığını biliyoruz' ifadelerini kullanırken gençlere 'gelin bu karanlığa bir dakika daha sabretmeyelim' diyerek seslendi.

CHP'Lİ GAMZE TAŞÇIER: ELBETTE KİMLERİN YAPTIĞINI BİLİYORUZ

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer; "Ankara’da bir kaç gündür geceleri pankartlarımız kesiliyor, panolardaki afişlerimizin üzeri spreyleniyor. Elbette kimlerin yaptığını biliyoruz. Dün gece de aynı kişilerin astığı iftira posterlerini söken Sincan Gençlik Örgütü Başkanımız Osman Çağatay Ayrıçal’a saldırdılar. Söyleyecek sözleri yok, anti-propaganda, iftira, yalan ve şiddete başvuruyorlar. 14 Mayıs’ta bu örgütlü kötülüğe net bir cevap vermek elimizde. Özellikle genç arkadaşlarıma sesleniyorum, gelin bu karanlığa bir dakika daha sabretmeyelim. El ele verelim, #İlkTurdaBitirelim." diye yazdı.

 
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