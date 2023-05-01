Selahattin Demirtaş: AKP seçmeni de biliyor, Erdoğan kaybettiğinde korkulacak bir şey olmadığını görecekler

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla Almanya'nın Der Spiegel dergisinden Şebnem Arsu, Maximilian Popp ve Özlem Topçu'nun 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile ilgili sorularını yanıtladı.

Der Spiegel, "Diktatörlük ve demokrasi arasında bir karar" başlığıyla verdiği haberi, "O, Türkiye'deki en önemli muhalif siyasetçilerden biri: Selahattin Demirtaş, beş buçuk yıldan bu yana hapishanede. Demirtaş, iktidar değişikliği şansının neden şimdiye dek hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu anlattı" sözleriyle duyurdu.

'DİKTATÖRLÜK VE DEMOKRASİ ARASINDA BİR KARAR'

Selahattin Demirtaş'ın 'popülerliğinin özgürlüğüne mâl olduğu' yorumunu yapan Der Spiegel, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıllarda HDP'yi sistematik bir şekilde kriminalize etti" diye yazdı.

Demirtaş'ın soruları yazılı olarak cevapladığını aktaran dergi, Demirtaş'a ilk olarak, 14 Mayıs seçimlerinde neyin söz konusu olduğu sorusunu yöneltti.

Demirtaş, "Erdoğan, Türkiye'de bir tek adam rejimi kurmaya çalıştı. Şimdi tekrar kazanırsa, Türkiye bir çeşit diktatörlük olacak. Bu seçim, diktatörlük ile demokrasi arasında bir karar" dedi.

'AKP SEÇMENİ DE ERDOĞAN'IN YAŞLI VE YORGUN OLDUĞUNU BİLİYOR'

14 Mayıs seçimlerinde iktidar değişikliğinin ne kadar olası olduğu sorusuna da yanıt veren Selahattin Demirtaş, "Muhalefet, bugün daha önce hiç olmadığı kadar hazırlıklı durumda. 20 yıldır ilk defa birlikte hareket edecek durumdalar. Erdoğan bu sefer kesinlikle kaybedecek ve siyasi kariyeri sona erecek. Buna hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ekonomik krizin de hatırlatıldığı Demirtaş, 'toplumun büyük bir kısmının iktidarın sorunları çözebileceğine güvenmediğini' söyledi.

Bazılarının halen buna güvendiğini de kaydeden Demirtaş, bunun Erdoğan tekrar seçilmezse 'eski Türkiye'nin geri gelebileceğine ve AKP sayesinde kazandıkları ayrıcalık ve rahatlıkları kaybedebileceklerine yönelik 20 yıllık bir korkudan' kaynaklandığını ifade etti.

Demirtaş, "Ancak AKP seçmeni de Erdoğan'ın yaşlı, yorgun ve vizyonsuz olduğunu biliyor. Erdoğan kaybettiğinde, korkulacak bir şey olmadığı görecekler ve rahatlayacaklar" dedi.

'KÜRTLER EMİNİM Kİ ERDOĞAN'A OY VERMEYECEK'

HDP'ye açılan kapatma davasının seçimlere Yeşil ve Sol Parti (YSP) listelerinden girme kararıyla bertaraf edildiğini de kaydeden Selahattin Demirtaş, Kürt seçmenlerin seçimde nasıl bir rol oynayacağını şu sözlerle değerlendirdi:

"Kürtler, blok olarak demokrasi yanlısı bir tutum takınabilirler. Bu şekilde seçimin sonucunu kesinlikle etkileyebilirler. Ve tercihleri eminim ki Erdoğan'dan yana olmayacak."

Son olarak, tahliye edildikten sonra siyasete dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Demirtaş, "Ben hâlâ siyasetin içindeyim. Hiçbir zaman [siyaset] dışında değildim" ifadelerini kullandı.