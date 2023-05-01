İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek: Geliyorlar

AKP'den beş kez milletvekili adaylığına başvuran ancak listelere giremeyen İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızları Melek Zübeyde Akkaş, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı bir kareyi paylaştı: "Geliyorlar."

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İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek: Geliyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve bu yıl da  AKP'den milletvekili aday adaylığına başvuran türkücü İbrahim Tatlıses, listeye giremedi. 

Memleketi Şanlıurfa için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen ve bu yoldan dönmeyeceğinin söyleyen Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş ise son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen Akkaş, babasının aksine Millet İttifakı'nı destekliyor. 

Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğraflarının film afişine yerleştirildiği bir kareyi paylaşan Melek Zübeyde Akkaş, "Geliyorlar" notunu ekleyerek desteğini gösterdi. 

İbrahim Tatlıses'in kızından Millet İttifakı'na destek: Geliyorlar - Resim : 1

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İbrahim Tatlıses Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP AKP
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