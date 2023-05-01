CHP'den Mynet Okey'e reklam: Kurban Bayram'ında çifte ikramiye vurgusu

CHP, çeşitli internet sitelerine verdiği reklamlara bir yenisini daha ekledi.

Daha önce, sahibinden.com, ekşi sözlük gibi sitelere reklam veren CHP, bu kez, emekli yurttaşların genellikle okey oynamak için girdikleri Mynet sitesine reklam verdi.

CHP’nin Mynet’e verdiği reklamda, “Emeklilere çifte okey! Kurban Bayramı’nda çift ikramiye ile 15.000TL yatıracağız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem