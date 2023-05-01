CHP'den Mynet Okey'e reklam: Kurban Bayram'ında çifte ikramiye vurgusu

CHP, bu kez Mynet Okey'e reklam verdi. CHP'nin reklamında, çifte okey göndermesi yapılarak, "Kurban Bayramı’nda çift ikramiye ile 15.000TL yatıracağız" denildi.

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CHP'den Mynet Okey'e reklam: Kurban Bayram'ında çifte ikramiye vurgusu

CHP, çeşitli internet sitelerine verdiği reklamlara bir yenisini daha ekledi.

Daha önce, sahibinden.com, ekşi sözlük gibi sitelere reklam veren CHP, bu kez, emekli yurttaşların genellikle okey oynamak için girdikleri Mynet sitesine reklam verdi.

CHP'den Mynet Okey'e reklam: Kurban Bayram'ında çifte ikramiye vurgusu - Resim : 1

CHP’nin Mynet’e verdiği reklamda, “Emeklilere çifte okey! Kurban Bayramı’nda çift ikramiye ile 15.000TL yatıracağız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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