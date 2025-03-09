Kabine Yarın Toplanacak: Masada Hangi Konular Var?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında öne çıkan konular netleşiyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi de toplantının önemli gündem maddelerinden biri. 3 bin lira olarak belirlenen ikramiyenin güncellenip güncellenmeyeceği, kanuni bir düzenleme gerektirdiği için Kabine'de masaya yatırılacak.

Ramazan ayında piyasalardaki manipülasyonun önlenmesi için Ticaret, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman Bakanlıkları tarafından ortak denetimler yapılıyor. Kabine toplantısında bu denetimlerin sonuçları gözden geçirilerek, fahiş fiyatlarla mücadelede yeni adımlar üzerinde durulacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Kabine toplantısında dış politika bağlamında da kritik konular değerlendirilecek. Lazkiye, Tartus ve Humus'taki çatışmaların seyri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine üyeleri, Suriye’deki son durumun yanı sıra, Gazze’nin yeniden inşa süreci ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta Türkiye’nin rolü üzerine de değerlendirmelerde bulunacak.

Konya'da 2 yaşındaki Rana El Selci'nin köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi de toplantının maddelerinden biri olacak.

Toplantının ardından alınan kararların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi