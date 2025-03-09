Gültekin Uysal'dan Altılı Masa Öz Eleştirisi: Başarısızlık Var, Süreci Yürütemedik

tv100 kanalında ekranlara gelen Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programının bu haftaki konuşu Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu. Uysal, Altılı Masa sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Uysal, o dönem açısından Altılı Masa’nın tarihi bir vazife yaptığını, o dönem şartlarınca siyasi bir zemini ortaya çıktığını ifade etti.

‘ORTADA BAŞARISIZLIK VAR’

Ana muhalefet partisinin liderinin aday olmasının normal olduğunu dile getiren Uysal, ortada bir başarısızlık olduğunu da ifade ederek anketler sonucunda bunu değerlendirmeliydik şeklinde konuştu.

‘SÜRECİ YÜRÜTEMEDİK’

Yaşanan her şeyin milletin gözü önünde olduğunu belirten Uysal, sonuca baktığında tüm paydaşlar açısından bir netice alamadıklarını dile getirdi.

Uysal, vatandaşların endişelerini giderecek, cazibe üretecek beklentileri yükseltecek stratejiyi, süreci yürütemediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: tv100