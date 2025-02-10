Gültekin Uysal: 2028 Seçimlerinde Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayıyım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2028 yılında cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Uysal, seçimlere, partisinin adayı olarak katılacağını duyurdu.

Gültekin Uysal: 2028 Seçimlerinde Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayıyım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cine1 TV'de katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını duyurdu.

Adaylığını açıklarken Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çeken Uysal, ülkenin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adaletli bir yönetim anlayışına olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu söyledi.

ADAYLIĞINI DUYURDU

Uysal, “Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Cine1 TV

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