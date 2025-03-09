Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki Tartışmanın Tam Hali Ortaya Çıktı

Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşanan ve CHP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un gözaltına alınmasıyla sonuçlanan tartışmanın tam görüntüleri ortaya çıktı. AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin iddia ettiğinin aksine konuşma süresini tamamen kullandığı görüldü.

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Kadıköy Belediye Meclisi’nde CHP’li Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ve AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili arasından yaşananlar gündemden düşmüyor. Bilgili'nin yaptığı konuşma sırasında oturumu yöneten Kurtuluş, kendisine 5 dakikalık süre kısıtlamasını hatırlattığında Bilgili'nin tepkisiyle karşılaştı. AKP'li Bilgili, kimseye söz verilmediğini ve haksızlığa uğradığını iddia etti.

Tartışma sonrasında gerginlik çıkınca Başkanvekili Kurtuluş, Bilgili için “Şunu atalım dışarıya” ifadelerini kullanınca, Kurtuluş sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaştı. Söz konusu kısmın dolaşıma girmesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Ahmet Kurtuluş gözaltına alındı.

KONUŞMA SÜRESİNİ TAMAMLADI

Son olarak Kadıköy Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmanın tam görüntüleri yayınlandı. Videonun kesintisiz olarak paylaşılan halinde Elif Lale Bilgili’nin herkese tanınan 5 dakikalık konuşma süresini tamamıyla kullandığı ve kimsenin konuşmasına müdahale etmediği görüldü.

Ahmet Kurtuluş’un, AKP'li üyeye 1 dakikasının kaldığını hatırlatması üzerine Bilgili'nin büyük tepki gösterdiği ve gerginlik çıktığı anlar videoda yer aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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